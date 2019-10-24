Общество

Реготделение фонда «Старость в радость»: Наша главная задача - создание волонтерских команд на местах

На данный момент потребность в волонтерах из Москвы или других городов отпала - в районах Псковской область есть свои добровольцы, которые готовы оказывать помощь пожилым людям на местах. Об рассказала координатор фонда «Старость в радость» в Псковской области Виолетта Образцова на пресс-конференции в общественном центре ПЛН.

«Сейчас наша главная задача — это создание волонтерских команд на местах. Мы очень рады, что они уже появились в Себеже, Опочке и формируются в других городах области», - рассказала Виолетта Образцова.

Она также отметила, что актив команды регионального отделения фонда «Старость в радость» на данный момент составляет около 20 человек. Это люди, которые встречаются на организационных собраниях и участвуют в разработке планов, обсуждении стратегии развития и принятии решений. При этом Виолетта Образцова отметила, что всего в команде больше ста волонтеров, работающих как по районам, так и в городе.