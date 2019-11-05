Общество

Депутаты: Сэкономленные Псковской городской Думой деньги расходуются эффективно

Контрольный выезд в муниципальные образовательные учреждения города с целью контроля использования денежных средств, выделенных за счет экономии расходов Псковской городской Думы, совершили 6 ноября депутаты Сергей Колосов и Александр Баев. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, вместе с ними на объектах побывала и. п. главы Пскова Елена Полонская.

Напомним, в этом году депутаты Псковской городской Думы сэкономили на своих расходах около 5 млн рублей. Эта сумма складывалась в несколько этапов. Так, еще в июне были сокращены на 500 тысяч рублей командировочные и представительские расходы городского парламента. В рамках подготовки школ к новому учебному году эти деньги решением депутатов были направлены на ремонт пищеблока в школе №18 и учебного класса школы №1.

Затем лимиты Псковской городской Думы уменьшили более чем на 2 млн 250 тысяч рублей за счет того, что невостребованными оказались 220 тысяч рублей, заложенных на проведение Ганзейских дней, 753 тысячи рублей, запланированных на ремонт фасада здания гордумы, а также около 1,3 млн рублей из суммы, заложенной на финансирование освещения деятельности гордумы в СМИ.

Эти средства было решено распределить между образовательными учреждениями города. Так, 752 тысячи рублей получила детская музыкальная школа №5 на приобретение приборов отопления, ремонт межпанельных швов, кровли и стен, а также на замену окон. На текущий ремонт школы №23 выделили 803 тысячи рублей. Около 300 тысяч пошло на ремонт кабинета физики и инвентарной «Кикоинского класса» в школе №1. 400 тысяч рублей направили на ремонт кровли в детском саду №52.

Последние изменения в бюджет Пскова были приняты буквально неделю назад, на 30-й сессии гордумы. На этот раз депутаты сэкономили на командировочных расходах и расходах на сувениры и цветы 1,6 млн рублей. И вновь единогласным решением депутатов высвобожденные средства направлены на социальные нужды. 417 тысяч рублей направят на текущий ремонт концертного зала в ДМШ №4, 850 тысяч рублей - на установку малых архитектурных форм, устройство теневых навесов и грунтовой площадки в детском саду №11 и 350 тысяч рублей - на теневые навесы в детском саду №32.

В рамках сегодняшнего выезда депутаты посетили среднюю школу №18 и осмотрели отремонтированный за счет экономии пищеблок. На эти цели было выделено 348 тысяч рублей, не считая тех денег, которые были у школы. Часть работ проведена за счет ранее выделенных из городского бюджета средств. Как пояснила директор учреждения Маргарита Ильина, школьная столовая совмещена с актовым залом, и очень важно поддерживать ее в ухоженном состоянии, поскольку все общешкольные мероприятия проходят здесь.

Вместо старого паркета, который не менялся с момента основания школы, в столовой выложили плитку, а также обновили потолок. В моечной смонтировали вентиляцию. Кроме того, за счет внебюджетных средств при входе в столовую установлены раковины для мытья рук.

«Каждую копейку тратим с умом», - пояснила директор школы. Кроме того, в школе по идет замена оконных блоков. В первую очередь их поменяли на первом этаже, в учебных классах и в музыкальном классе. На эти цели из «депутатских» денег было выделено 300 тысяч рублей. Еще около 300 тысяч пошли на установку противопожарных дверей и эвакуационных выходов.

Елена Полонская, которая была в 18-й школе года три назад, заметила в учреждении заметные улучшения.

В детском саду №11 работы на сэкономленные гордумой средства пока не проводились. Как пояснила заведующий садом Алла Трухан, на установку новых теневых навесов выделено 350 тысяч рублей и такая же сумма - на установку спортивной площадки и малых архитектурных форм.

«Мы многое сделали за лето: убрали с территории все старые постройки, включая кирпичные веранды, песочницы и скамейки, поставили новые домики и песочницы», - рассказала она. До конца года планируется установить три или четыре теневых навеса. Несмотря на то, что времени остается немного, Алла Трухан считает, что это реально: главное - найти хорошего подрядчика. Кроме того, она попросила Елену Полонскую и депутата Сергея Колосова помочь в решении проблемы плохого отвода воды с территории сада: после продолжительных дождей здесь застаивается вода, и ей некуда уходить. Этот вопрос взят в работу.

Продолжился выезд посещением детского сада №52 «Бусинка» на Милевском переулке, 5. Здесь в кровле образовались протечки, которые сразу же проявились на потолке в младшей и средней группах.

Как пояснила заведующий детским садом Светлана Хитрова, за счет экономии расходов гордумы на ремонт кровли было выделено 399 тысяч рублей, освоено 300 тысяч. Кровельные работы завершены, а ремонт потолков планируется завершить через две недели.

Схожие проблемы возникли минувшей зимой в школе №23.

По словам директора учреждения Натальи Дьяконовой, из-за образовавшихся протечек пришлось прекратить работу актового зала, библиотеки и спортзала. На ремонт кровли из городского бюджета было выделено 803 тыс. рублей.

«Благодаря сухой осени, мы смогли без потерь и заливов все сделать. Работы выполнены в полном объеме, акт подписан», - рассказала директор школы. Однако на потолках и стенах еще остались следы протечек, которые еще предстоит устранить.

Депутат Александр Баев подчеркнул, что, благодаря слаженной работе управления образования города и депутатского корпуса, удается в оперативном порядке решать важные вопроса города. «Хотелось бы и дальше работать в таком режиме», - отметил парламентарий.

В рамках выезда депутаты также посетили детский сад №37 «Кораблик», в котором удалось закрыть несколько нерешенных вопросов по программе «Формирование комфортной городской среды»: как пояснила заведующий садом Дарья Попова, установлено ограждение вокруг территории сада на сумму около 1 млн рублей, спилены аварийные деревья, старые уличные светильники заменены на светодиодные. Благоустроена территория вокруг сада, в частности, установлена красивая детская площадка.

Комментируя итоги сегодняшнего выезда, Елена Полонская высоко оценила эффективность расходования бюджетных средств, выделяемых по линии управления образования.

«Благодаря активности руководителей образовательных учреждений и городского управления образования средства городского бюджета удалось направить на решение первоочередных проблем школ и садов. Основные объемы работ выполнены до холодов, - отметила она. - Непросто придется детским садам №11 и 32, поскольку решение о выделении им средств было принято на последней сессии гордумы 30 октября, а работы надо выполнить до конца года. Но я уверена, что у них все получится».

Елена Полонская также пообещала, что в следующем году городской бюджет сохранит социальную направленность, и депутаты продолжат активную работу по решению проблем на своих округах.

Татьяна Иванова