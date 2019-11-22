Общество

«Дети войны» и «Патриоты Псковского края» просят губернатора восстановить память о зверствах фашистов и власовцев

Псковское региональное общественное движение «Патриоты Псковского Края» и Псковская региональная общественная организация «Дети войны» обратились к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой восстановить память о зверствах германских, эстонских, латышских фашистов и власовцев на Псковской земле. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении КПРФ, документ передали главе региона в ходе встречи с фракцией коммунистов при обсуждении областного бюджета. Обращение подписано председателем координационного совета ПРОД «ППК» Владимиром Никитиным и председателем правления Псковской региональной общественной организации «Дети войны» Анатолием Копосовым.

Общественники считают, что в ходе подготовки к празднованию 75-летия Победы советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне целесообразно и необходимо восстановить в памяти жителей пограничной Псковской области правду о зверствах германских, эстонских, латышских фашистов и власовцев на Псковской земле.

«Эта необходимость вызвана нарастающей западной информационной агрессией в виде оголтелой русофобии, фальсификации истории, героизации фашистов и их пособников, принижении подвига советского народа в борьбе с фашизмом и освобождении от него Европы. Это целесообразно в связи с попытками соседних с Псковщиной стран - Эстонии и Латвии предъявить претензии к Российской Федерации за моральный и материальный ущерб, якобы нанесенный их народам советской «оккупацией», - говорится в обращении.

Общественники предлагают вспомнить и объявить другим, что Псковская область дольше других российских регионов находилась под гнетом фашистских оккупантов и понесла огромные потери от их зверств.

«Пора громко сказать, что только на территории города Псков покоятся останки 293-х тысяч советских граждан и военнопленных, замученных, расстрелянных, повешенных и заживо сожженных германскими, эстонскими, латышскими фашистами. 293 тысячи - это пять «Бухенвальдов». Но про лагерь смерти «Бухенвальд» знают во всем мире, а вот про фашистский лагерь смерти в Пскове уже забывают даже местные жители. Это несправедливо.

Мы обязаны напомнить властям и жителям Эстонии и Латвии о сотнях псковских деревень, сожженных зондеркомандами эстонских и латышских фашистов, о зверствах эстонского гестапо в самом Пскове. Пора предъявить счет угнетателям за мучения десятков тысяч псковичей, насильно угнанных в Латвию для рабского труда на латышских хозяев и о тысячах наших земляков, погибших в этом рабстве», - призывают авторы обращения.

Одновременно они заявляют, что необходимо продемонстрировать «глубочайшую благодарность жителей Псковщины бойцам 8-го Эстонского стрелкового корпуса и 43-ой гвардейской Латышкой стрелковой дивизии, освобождавших вместе с частями Красной Армии наш родной край».

В связи с вышеизложенным общественники озвучивают несколько конкретных предложений.

Во-первых, провести в декабре 2019 года в Псковском областном Собрании депутатов общественные слушания на тему: «О зверствах германских, эстонских, латышских фашистов и власовцев на Псковской земле».

Во-вторых, установить в апреле 2020 года на въездах в город Псков памятные знаки с указанием, что на территории города покоятся останки 293-х тысяч советских людей, замученных, расстрелянных, повешенных и заживо сожженных германским, эстонскими, латышскими фашистами и власовцами.

В-третьих, установить на въезде в каждый район щиты с информацией о количестве сожженных фашистами деревень и о партизанских соединениях, воевавших на территории района с оккупантами.

«Просим вас поддержать данный проект и включить его в программу действий организационного комитета «Победа». Считаем целесообразным включить в состав организационного комитета Победа представителя Псковской региональной общественной организации «Дети войны», - обращаются к главе региона общественники.