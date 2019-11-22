Общество

Работа народных дружинников станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

Во вторник, 26 ноября, в 10.30, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная работе дружинников.

Каковы результаты работы народных добровольных дружин в Псковской области в этом году? Какие формы поощрения и мотивации предусмотрены для членов народных дружин? Каковы полномочия дружинников при участии в мероприятиях по охране общественного порядка и обеспечению безопасности государственной границы? Какова статистика предотвращенных дружинниками правонарушений?

Кто может стать дружинником и как вступить в народную дружину?



На эти и другие вопросы ответят спикеры:

• начальник отделения Управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Псковской области, подполковник полиции Ирина Корнейчук

• командир народной дружины «Завеличье» Анатолий Ожигин

• начальник отдела Пограничного управления УФСБ Константин Григорьев

Дата проведения: 26 ноября. Начало в 10:30.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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