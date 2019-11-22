Работа народных дружинников станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

Во вторник, 26 ноября, в 10.30, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная работе дружинников.
Каковы результаты работы народных добровольных дружин в Псковской области в этом году? Какие формы поощрения и мотивации предусмотрены для членов народных дружин? Каковы полномочия дружинников при участии в мероприятиях по охране общественного порядка и обеспечению безопасности государственной границы? Какова статистика предотвращенных дружинниками правонарушений?
Кто может стать дружинником и как вступить в народную дружину?
На эти и другие вопросы ответят спикеры:
• начальник отделения Управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Псковской области, подполковник полиции Ирина Корнейчук
• командир народной дружины «Завеличье» Анатолий Ожигин
• начальник отдела Пограничного управления УФСБ Константин Григорьев
Дата проведения: 26 ноября. Начало в 10:30.
Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).
Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, либо по эл. почте: alexd77@pln-pskov.ru.