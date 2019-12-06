Общество

Здание бывшего псковского роддома все-таки отдадут городской поликлинике

Корпус «Б» Псковского перинатального центра будет реконструирован и передан Псковской городской поликлинике. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на первом заседании согласительной комиссии по подготовке проекта закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» ко второму чтению сообщила руководитель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

«Этот вопрос, наверное, уже лет шесть обсуждается», - отметил, предваряя обсуждение, вице-спикер Псковского областного Собрания Борис Полозов.

«Вопрос решен. Передаем помещения Псковской городской поликлинике, там будет развернуто отделение амбулаторно-поликлинической службы. Там будут лаборатории, эндоскопические исследования, дневной стационар. Для этого выделены средства в объеме 5,6 млн рублей в 2019 году и 1,6 млн рублей в 2020 году на разработку проектно-сметной документации. В этом году уже на 2,47 млн рублей вышел разработчик «Проект строй». Начало ремонтных работ зависит от федерального финансирования. Этот вопрос будет решен в начале 2020 года», - пояснила Марина Гаращенко.

По ее словам, региона может заявиться на программу первичной медико-санитарной помощи, но это уже будет во второй половине следующего года.

«Главное, движение идет», - прокомментировала первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова.

Напомним, что ранее этот вопрос неоднократно обсуждался в региональном парламенте, а в 2015 году по инициативе депутата-единоросса, главного врача Псковской городской больницы Алексея Васильева, который получил соответствующий наказ от избирателей, социальный комитет Псковского областного Собрания депутатов ходатайствовал перед губернатором о строительстве новой поликлиники на Завеличье.

Смотрите также Депутаты решили ходатайствовать о строительстве новой поликлиники на Завеличье

Добавим, что в мае этого года в региональном комитете по здравоохранению заявляли, что бывшее здание псковского роддома не превратят в поликлинику из-за слишком дорогостоящей реконструкции.