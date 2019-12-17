Общество

Вспышка оспы овец зафиксирована в Пушкиногорском районе

Вспышка оспы овец зафиксирована в крестьянско-фермерском хозяйстве в деревне Пошитни Пушкиногорского района. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.

В администрацию Пушкиногорского района поступила информация от председателя комитета по ветеринарии администрации Псковской области Веры Баданиной о возникновении очага падежа мелкого рогатого скота (74 головы овец, подозрение на овечью оспу) в крестьянско-фермерском хозяйстве, расположенном в указанном населенном пункте.

Взяты пробы патологического материала падежа овец и направлены в ФГБУ «ВНИИЗЖ».

По состоянию на 11:00 18 декабря подтвержденные результаты исследований в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Псковской области» не поступали.

Оспа овец (Variola ovium) – высококонтагиозное заболевание, относящееся к вирусным и проявляющееся чаще всего острым течением, повышением температуры, явлениями общей интоксикации, возникновением сыпи на коже и слизистых. В связи с быстрым распространением, значительным экономическим ущербом, наносимым овцеводческим хозяйствам, высоким падежом, особенно среди молодняка относится к особо опасным заболеваниям.