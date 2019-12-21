Общество

В Псковской областной больнице установили ангиограф и аппарат УЗИ экспертного класс

Установку медицинского оборудования в рамках субсидии из резервного фонда правительства РФ проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, Псковскую областную клиническую больницу губернатор посетил 21 декабря.

«В областной клинической больнице глава региона осмотрел ангиограф, на котором проводится широкий спектр малоинвазивных вмешательств по восстановлению кровотока. На его закупку было направлено более 76 миллионов рублей. Как отметил заместитель главного врача по медчасти Вадим Солдатов, коллеги из Санкт-Петербурга и Москвы отметили высокий уровень техники, а один из них даже решил трудоустроиться в областной больнице», - отметили в пресс-службе.

«Мы готовы индивидуально поработать вопросы предоставления жилья и других возможностей для поддержки специалиста», - заметил губернатор.

Главврач лечебного учреждения Анатолий Волков добавил, что еще приобретен аппарат УЗИ экспертного класса, которых в России всего 4. Он позволяет исследовать сердце, его также можно использовать во время хирургических вмешательств, благодаря мобильности оборудования, что позволяет браться даже самые сложные случаи.

«Есть надежда на возрождение медицины в Псковской области», - обратился к собравшимся Михаил Ведерников и добавил, что благодаря покупке современного ангиографа псковская медицина шагнула сразу на 2 шага вперед.