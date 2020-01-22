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Общество

Более 15 миллионов рублей выиграли в лотерею клиенты Почты России Псковской области в 2019 году

29.01.2020 10:59|ПсковКомментариев: 0

Согласно статистике государственных лотерей, в 2019 году посетители отделений Почты России Псковской области приобрели более 120 тысяч счастливых лотерейных билетов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС по Псковской области. 

Самыми активными игроками стали жители города Великие Луки. За прошлый год великолучане приобрели в почтовых отделениях связи 160 тысяч лотерейных билетов. Менее азартны жители административного центра: 106 тысяч и третье место занимают жители Порхова, купившие порядка 66 тысяч билетов.

Всего в 2019 году жители Псковской области приобрели более 400 тысяч государственных лотерейных билетов.

«Число псковичей, принимающих участие в лотереях, растет с каждым годом. Кто-то дарит лотерейные билеты друзьям, близким и коллегам. Во всех наших отделениях широкий ассортимент государственных лотерейных билетов, это тиражные, электронные, а также моментальные лотереи, которые дают возможность узнать и получить выигрыш сразу», – отметила руководитель отдела розничных товаров УФПС Псковской области Наталья Трещева.

Общая сумма выигрышей по всем лотерейным билетам, распространяемым через Почту России, в 2019 году составила более 3,4 млрд рублей, а победителями лотерей стали более 22 млн человек, что превышает аналогичный показатель прошлого года (19 млн человек).

С 2014 года на территории Российской Федерации проводятся только государственные лотереи. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов – это вклад в развитие отечественного спорта. Национальный почтовый оператор является одним из крупнейших агентов АО «ТК «Центр» (бренд «Столото») по продаже лотерейных билетов.  Сегодня приобрести билеты государственных лотерей в ассортименте можно в почтовых отделениях по всей стране.

Источник: Псковская Лента Новостей
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