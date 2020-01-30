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Общество

Консультативная поликлиника Псковской областной больницы отмечает семидесятилетие

01.02.2020 12:16|ПсковКомментариев: 0

Консультативной поликлинике Псковской областной клинической больницы исполняется 70 лет. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в самом учреждении, памятная дата приходится на 1 февраля.

«Поликлиника оказывает плановую консультативную помощь жителям Псковской области. Прием ведется по направлению от врачей из медицинских организаций региона», - отметили в учреждении.

Так, 1 февраля 1950 года было открыто поликлиническое отделение на 100 посещений в день к врачам 6-ти специальностей. Оно было расположено на втором этаже каменного дома по ул. Интернациональной, 45. Сейчас поликлиника находится по адресу: улица Малясова, 2.

В 1952 году началось строительство двухэтажного здания, в котором сейчас располагается консультативная поликлиника, 58 врачей вели прием.

В 1957 году в поликлинике был открыт кабинет электрокардиографии.

В 1972 году консультативная поликлиника работала уже в режиме 300 посещений. Прием проводился по 30-ти специальностям, в том числе принимал врач-генетик.

В 1985 году заведующей консультативной поликлиники назначена врач-кардиолог Татьяна Ширшова.

С 1992 по 2007 год - заведовала поликлиникой врач-профпатолог Ирина Грачева.

С 2007 года по настоящее время заведующая поликлиникой - главный внештатный врач-аллерголог Псковской области Ольга Слепиковская.

С 2009 года в поликлинике ведутся электронные медицинские карты.

В настоящее время осуществляется прием порядка 300 пациентов в день по 21 специальностям - это аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, гематолог, гинеколог, кардиолог, невропатолог, нейрохирург, нефролог, отоларинголог (ЛОР), офтальмолог , проктолог, профпатолог, пульманолог, сосудистый хирург, сурдолог, торакальный хирург, травматолог-ортопед, уролог, хирург, челюстно-лицевой хирург, эндокринолог.

Больше половины обратившихся по направлению пациентов - это сельские жители Псковской области.

Теги: #медицина #здравоохранение #поликлиника
Источник: Псковская Лента Новостей
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