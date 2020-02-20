Общество

Псковстат рассказал, чем занимаются мужчины Псковской области

На 1 января 2019 года в Псковской области проживало 291,5 тыс. мужчин, большая часть из них являлась горожанами (69,8%). По данным Росстата, три жизненные цели являются для российского мужчины самыми важными – это материальное благополучие семьи, ребенок и собственное жилье. Чтобы жить в зарегистрированном браке с супругой, со своей семьей, мужчина готов много работать, но хочет получать и высокую заработную плату за свою работу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате, по данным выборочных обследований, численность мужчин входящих в состав рабочей силы Псковской области в возрасте 15 лет и старше в среднем за 2019 год составила 165 тысяч человек (за 2018 год – 165,4 тысячи человек). Из них более 94% имеют доходное занятие, а 6% являются безработными.

Мужскими видами деятельности (в которых доля занятых мужчин составляет более 60%) можно назвать строительство, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха, добычу полезных ископаемых, водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, транспортировку и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, обрабатывающие производства и государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение.

Средний возраст занятого мужчины нашей области – 41 год. Более половины из них имеют среднее профессиональное образование (52%), а высшее образование имеют 23%. Примечательно, что среди занятых мужчин преобладает количество женатых (68%).

На 1 января 2019 года в Псковской области проживало более 600 мужчин-долгожителей, чей возраст превысил 90 лет и более.