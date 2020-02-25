Общество

Уголовное дело заведено на браконьеров, задержанных на прошлой неделе за незаконный вылов рыбы в Псковском озере

На прошлой неделе сотрудники отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству задержали рыбаков, осуществлявших незаконный вылов рыбы в акватории Псковского озера.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, не имея разрешения на добычу рыбы, с применением транспортного средства браконьеры с помощью 9 незаконных орудий лова добыли 1693 особи плотвы, 44 ершей, 74 густер, 70 окуней, 15 щук, 33 судаков, по два экземпляра уклеек и карасей, а также по одному экземпляру ряпушки, красноперки и сырти.

Согласно таксам для исчисления размеров взыскания за ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил 607 315 рублей.

Весь улов, транспортное средство и запрещенные орудия лова изъяты. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».