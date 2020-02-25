Общество

«Неведомый ларек» демонтируют в Великих Луках после обращения горожанина

Ларек демонтируют в Великих Луках после обращения горожанина на сайт губернатора области. Об этом решении сообщила глава администрации города Любовь Романова.

Автор обращения Алексей Рудаков обратил внимание на «неведомый ларек», расположенный у дома № 1а по улице Мурманской, которое, по его словам, на данный момент служит «уютным уголком для распития спиртных напитков». Он уточнил, в чьей собственности находится строение, и попросил демонтировать «это позорище».

В ответ Любовь Романова сообщила, что собственник объекта не установлен, в связи с чем администрация города будет проводить процедуру сноса брошенного строения.