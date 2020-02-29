Общество

Группа программы «Круиз-контроль» проверила маршрут от Пскова до Великих Лук

Выпуск программы «Круиз-контроль» на телеканале «Звезда» посвятили Псковской области. Ее ведущая Юлия Розенберг проложила маршрут от Пскова до Великих Лук, рассказали в телекомпании.

По пути ведущая заехала в город Остров, где посмотрела на уникальную православную церковь, расположенную не по канонам, и на единственный в своем роде в России мост - второй такой есть только в Париже.

Также группа программы «Круиз-контроль» побывала в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Юлия Розенберг погуляла по дорожкам, по которым когда-то ходил сам великий русский поэта. Она приняла участие в чайной церемонии и гадании на суженого.

Затем «Круиз-контроль» отправился на тренировку спортсмена, ежегодно участвующего в чемпионате Псковской области по ралли «Псков ганзейский». Ведущая программы прокатилась с раллийной скоростью на месте второго пилота. А потом научилась готовить блюда из свежего сыра в семейной сыроварне дауншифтеров из Санкт-Петербурга.