Общество

Реализацию энергоэффективных проектов обсудили в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с вице-президентом - директором макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Антоном Годовиковым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Основное внимание на встрече было приковано к энергоэффективным проектам, которые уже реализованы на территории Псковской области. В рамках энергосервисного контракта в некоторых муниципалитетах произведена модернизация системы уличного освещения.

Только в Пскове произведена замена свыше 10 тыс светильников, создана автоматизированная система мониторинга и управления наружным освещением. В Острове заменено еще свыше 1,4 тыс светильников. Глава региона акцентировал внимание инвестора на существовавшие ранее сложности в реализации энергосервисных контрактов, плохое качество некоторых установленных светильников.

Антон Годовиков согласился, что проблемы с поставкой и качеством светильников, действительно, были, отметив, что один из подрядчиков поставил некачественное оборудование. Это был единичный случай, но опыт в «Ростелекоме» учли, подрядчик исключен из числа поставщиков, дополнительные затраты будут компенсированы.

В рамках обсуждения были рассмотрены различные аспекты реализации энергосервисных контрактов. Речь, например, зашла об увеличении подменного фонда светильников в Островском районе. Глава администрации Пскова Александр Братчиков, в свою очередь, обратил внимание на некоторые сложности в функционировании системы уличного освещения вне энергносервисного контракта - разрастание деревьев у линий освещения, алюминиевые провода без изоляции, установка дополнительных шкафов управления наружным освещением. Этот вопрос не входит в зону ответственности «Ростелекома» по контракту, однако имеет отношение к реализации проекта, поэтому Антон Годовиков высказал готовность принять участие в решении проблемы.

Участники встречи рассмотрели и перспективы дальнейшего сотрудничества администрации Псковской области и компании ПАО «Ростелеком». Антон Годовиков представил ряд новых проектов, которые могут быть реализованы на территории региона. В их числе - предложения по внедрению систем весогабаритного контроля, автоматического управления движением, монтажу «умных» остановок. Стороны обсудили и возможное сотрудничество в развитии цифровизации медицинских учреждений региона.

Михаил Ведерников выразил готовность к продолжению сотрудничества и отметил, что представленные предложения будут проработаны профильными комитетами и управлениями.