Общество

Для поступления в вуз понадобится электронная подпись

Абитуриентам для электронной подачи документов необходимо будет получить сертификат в одном из аккредитованных Минкомсвязью центров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной кадастровой палаты России, центры которой включены в перечень министерства.

«Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица», - говорится в сообщении.

Отмечается, что получить подпись может любой гражданин старше 14 лет в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России.