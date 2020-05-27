Общество

Практику учащихся опочецкого колледжа просят перенести на осень из-за затратности

Производственную практику учащихся Опочецкого индустриально-педагогического колледжа просят перенести на осень. Обращение по этому поводу опубликовано на сайте губернатора Псковской области.

Как пояснила автор сообщения Елена Беликова, в настоящее время ее дочь-будущий повар-кондитер, как и другие учащиеся указанного образовательного учреждения, вынуждена проходить учебную практику дистанционно.

Для этого семье пришлось приобрести продукты, и «затраты вышли немалые», заметила мать. «Сейчас у дочери началась производственная практика, которую также нужно проходить дистанционно, у нас нет средств для покупки всех продуктов, чему она научится дома!? Прошу принять меры! Либо перенести практику на осень! Стипендии очень маленькие!» - написала Елена Беликова.