Общество

Вопросы подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию обсудили сотрудники псковских избиркомов

Совещание с председателями территориальных избирательных комиссий провел сегодня, 29 мая, Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. В связи с действием ограничительных мер по коронавирусу обсуждение прошло в формате видеоконференцсвязи.

В рамках повестки было рассмотрено пять вопросов, в основном касающихся подготовки и проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Много внимания было уделено обсуждению мер безопасности и выполнения требований Роспотребнадзора при проведении голосования: члены УИКов, общественные наблюдатели и избиратели должны быть в защитных масках. При входе на участок все будут измерять температуру. Также участники заседания обсудили вопросы взаимодействия с волонтерами, полицией и комитетом здравоохранения, которые тоже будут работать в перчатках и масках. В повестке также был график приема ТИК и УИК заявлений участников голосования в список по месту нахождения, а также вопросы, касающиеся материально-технического и документационное обеспечения проведения общероссийского голосования, а также использования технических средств для проведения ВКС.

В заключение заседания руководитель Избирательной комиссии Псковской области призвал председателей ТИКов продолжить работу по информированию граждан о проведении голосования по поправкам в Конституцию, несмотря на то, что его дата еще не определена. В условиях, когда поквартирный обход из-за пандемии запрещен, избиркомы, как и раньше, будут вести эту работу посредством соцсетей, материалов в СМИ и размещения информационных материалов в общественных местах и на первых этажах учреждений.