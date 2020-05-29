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Общество

Псковская Росгвардия напоминает правила добровольной сдачи оружия за вознаграждение

30.05.2020 12:02|ПсковКомментариев: 0

Региональное управление Росгвардии информирует, что постановлением администрации Псковской области установлены размеры денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Для сдачи оружия за вознаграждение, необходимо обратиться в органы внутренних дел для проведения криминалистической экспертизы и получения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту добровольной выдачи оружия. При обращении в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, заявление для проведения проверки, будет перенаправлено в полицию, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Для принятия решения о выплате денежного вознаграждения необходимо предоставить в управление делами администрации Псковской области, следующие документы:
-копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с добровольной сдачей оружия, выданную органами внутренних дел;
-письменное заявление о выплате денежного вознаграждения с указанием банковских реквизитов кредитной организации и номера текущего счета, открытого в этой кредитной организации, для безналичного перечисления денежного вознаграждения;
-копию паспорта заявителя;
-копию свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации;
-копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования гражданина;
-анкету для удержания подоходного налога с выплачиваемой суммы денежного вознаграждения.

Выплата за одну единицу стрелкового оружия составляет до 6000 рублей, за боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства до 3000 рублей, за одну штуку. С полным перечнем размеров денежного вознаграждения за добровольную сдачу гражданами оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, можно ознакомиться на сайте администрации Псковской области.

Стоит отметить, что в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации не может признаваться добровольной сдачей оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания, при их изъятии при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.

Теги: #Росгвардия #оружие
Источник: Псковская Лента Новостей
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