Экономика

Правительство одобрило проект федерального бюджета на предстоящие три года

Кабинет министров РФ одобрил проект федерального бюджета на предстоящие три года, поручив внести его в Госдуму в установленном порядке, сообщается на сайте правительства.

«Одобрить проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" и внести его в Государственную думу в установленном порядке», - говорится в решении кабмина.

Согласно плану, в 2025 году доходы федеральной казны вырастут до 40 трлн 296 млрд рублей. Это почти на 12% больше, чем в 2024 году. При этом доля ненефтегазовых поступлений увеличится до 73%. Как отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, это позволит нарастить финансирование обязательств, программ, проектов. Федеральные расходы в 2025 году повысятся до 41 трлн 469,5 млрд рублей. Таким образом, дефицит составит около 0,5% ВВП. Значительная доля ресурсов предусмотрена на реализацию национальных проектов.