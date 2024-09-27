Общество

В Госдуме рассказали о размере материнского капитала в 2025 году

Материнский капитал на первого ребенка в 2025 году может вырасти до 646 тысяч рублей, а при рождении второго - до 854 тысяч рублей, рассказала член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина («Единая Россия»).

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Его можно потратить, в частности, на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью или же направить на накопительную часть пенсии матери.

С 1 февраля 2024 года размер выплаты составляет: 631 тысяч рублей - на первого ребенка, 833 тысяч рублей - на второго ребенка.

«Учитывая темпы развития инфляции, маткапитал при рождении первого ребенка может вырасти до 646 тысяч рублей и до 854 тысяч рублей - при рождении второго», - сказала парламентарий.

Стенякина добавила, что на материнский капитал в 2025 году выделено 694,2 миллиарда рублей, пишет РИА Новости.