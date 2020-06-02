Общество

Борис Полозов назвал человека, достойного звания заслуженного работника СМИ Псковской области

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Борис Полозов (фракция «Единой России») назвал человека, достойного стать первым обладателем звания «Заслуженный работник СМИ Псковской области». Свое мнение он озвучил 2 июня на сессии регионального парламента во время обсуждения законопроекта, вводящего такое звание, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам депутата, многим присутствующим на сессии знакомо имя известнейшего в Псковской области человека - Михаила Холода. «Имея массу министерских наград федерального уровня, он не имет ни одной награды областного масштаба, что не дает ему возможность воспользоваться ни одной региональной льготой, ничего не имеет от области», - сказал Борис Полозов.

Кандидатуру Михаила Холода, по его мнению, как раз можно было выдвинуть первым для присвоения звания в случае принятия закона.

На сессии принят в двух чтениях подготовленный по инициативе губернатора проект закона, устанавливающий новую региональную награду - «Заслуженный работник средств массовой информации Псковской области». Согласно законопроекту, такая награда в течение календарного года может быть присвоена трём работникам СМИ. В качестве материального вознаграждения предусмотрено единовременное государственное пособие в размере 10 000 рублей. Предложение о введении награды было высказано на проходившем в Псковской области медиафоруме.