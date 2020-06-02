Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Нескучная самоизоляция
Дом, где хочется остаться
Правила использования газа
Резиновые сапоги: за и против
Пушкинский фестиваль онлайн
Зрелище для плебеев
О коронавирусе и дистанционном мучении
Телефон прямого эфира 56-73-72
Найти и обезвредить
Рейтингомер: о логике и справедливости
рывок нацпроекта «культура»
Гонки по вертикали
Недооцененный город
 
 
 
ещё Общество 02.06.2020 13:142 Где в Пскове платно сдать тест на COVID-19 02.06.2020 15:310 До 30 июня можно пополнять карту Сбербанка с карт других банков без комиссии  02.06.2020 15:140 «Азимут» возобновит авиаперелеты по маршруту «Псков - Москва» с 8 июня 02.06.2020 15:001 Николай Рассадин: Безальтернативные выборы в облсовпрофе - это нонсенс 02.06.2020 14:490 Борис Полозов назвал человека, достойного звания заслуженного работника СМИ Псковской области 02.06.2020 14:450 Продажа несуществующих товаров и услуг - новые виды мошенничества на фоне пандемии
 
 
 
Самое популярное 01.06.2020 12:119 946 человек заразились коронавирусом в Псковской области 31.05.2020 22:0917 Псковский губернатор: По итогам недели мы вошли в 7 регионов с худшими коэффициентами распространения коронавируса 31.05.2020 09:2528 72 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано за сутки в Псковской области 30.05.2020 10:5614 Число зараженных коронавирусом в Псковской области выросло до 815 02.06.2020 09:284 У 954 человек подтвержден коронавирус в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Борис Полозов назвал человека, достойного звания заслуженного работника СМИ Псковской области

02.06.2020 14:49|ПсковКомментариев: 0

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Борис Полозов (фракция «Единой России») назвал человека, достойного стать первым обладателем звания «Заслуженный работник СМИ Псковской области». Свое мнение он озвучил 2 июня на сессии регионального парламента во время обсуждения законопроекта, вводящего такое звание, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам депутата, многим присутствующим на сессии знакомо имя известнейшего в Псковской области человека - Михаила Холода. «Имея массу министерских наград федерального уровня, он не имет ни одной награды областного масштаба, что не дает ему возможность воспользоваться ни одной региональной льготой, ничего не имеет от области», - сказал Борис Полозов.

Кандидатуру Михаила Холода, по его мнению, как раз можно было выдвинуть первым для присвоения звания в случае принятия  закона.

На сессии принят в двух чтениях подготовленный по инициативе губернатора проект закона, устанавливающий новую региональную награду - «Заслуженный работник средств массовой информации Псковской области». Согласно законопроекту, такая награда в течение календарного года может быть присвоена трём работникам СМИ. В качестве материального вознаграждения предусмотрено единовременное государственное пособие в размере 10 000 рублей. Предложение о введении награды было высказано на проходившем в Псковской области медиафоруме.

Теги: #СМИ #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли из-за скачка заболеваемости коронавирусом вернуть жесткие ограничительные меры?
В опросе приняло участие 377 человек
02.06.2020, 15:390 «Единая Россия» подготовила законопроект о поправках в Трудовой кодекс в регионах 02.06.2020, 15:310 До 30 июня можно пополнять карту Сбербанка с карт других банков без комиссии  02.06.2020, 15:240 Ситуация на «Еврокерамике» тяжелая - Нинель Салагаева 02.06.2020, 15:190 Капремонт фасада выполнен в многоквартирном доме в городе Дно
02.06.2020, 15:140 «Азимут» возобновит авиаперелеты по маршруту «Псков - Москва» с 8 июня 02.06.2020, 15:001 Николай Рассадин: Безальтернативные выборы в облсовпрофе - это нонсенс 02.06.2020, 14:490 Борис Полозов назвал человека, достойного звания заслуженного работника СМИ Псковской области 02.06.2020, 14:450 Продажа несуществующих товаров и услуг - новые виды мошенничества на фоне пандемии
02.06.2020, 14:330 Александр Котов сделал замечания депутатам, неправильно носящим маски 02.06.2020, 14:290 Фонд перераспределения земель будет создан в Псковской области 02.06.2020, 14:270 О чем на самом деле говорили Пугачева и Савенко 02.06.2020, 14:260 Из законодательства Псковской области исключено понятие «спортивное рыболовство»
02.06.2020, 14:230 Пьяный водитель из Острова въехал в припаркованный автомобиль 02.06.2020, 14:220 «Эхономика» с Нинель Салагаевой. ВИДЕО 02.06.2020, 14:170 Российские музеи откроют в середине июля 02.06.2020, 14:110 В Псковском гвардейском соединении ВДВ начался новый период обучения
02.06.2020, 14:042 Виктор Антонов о работе губернатора в сфере здравоохранения: Очень мощно 02.06.2020, 14:000 Нинель Салагаева: Окончательно ситуация с бизнесом станет ясна к четвертому кварталу года 02.06.2020, 13:560 Более 400 псковичей получили бесплатную юридическую помощь 02.06.2020, 13:500 Проголосовать по поправкам в Конституцию смогут не более 12 человек в час
02.06.2020, 13:451 В России могут начать строить жилые дома без мусоропроводов 02.06.2020, 13:394 Очагов и вспышек коронавируса на крупных псковских предприятиях нет — Нинель Салагаева 02.06.2020, 13:370 Миссионер из Лондона и поэт из Кёльна приняли участие в акции псковской библиотеки 02.06.2020, 13:302 Николай Рассадин: Покупательская способность псковичей заметно снизилась
02.06.2020, 13:200 Александр Котов дал высокую оценку деятельности администрации Псковской области 02.06.2020, 13:150 Нинель Салагаева: 2019 год для экономики псковского региона был позитивным 02.06.2020, 13:142 Где в Пскове платно сдать тест на COVID-19 02.06.2020, 13:060 В Ивановской области подростки повесили собаку: псу обвязали шею веревкой и оставили корчиться в муках. 18+
02.06.2020, 13:052 Ускорить музеефикацию археологического объекта в сквере Народовластия попросил Александр Котов 02.06.2020, 13:000 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Нинель Салагаевой 02.06.2020, 12:483 Николай Рассадин призвал псковичей идти на голосование по поправкам в Конституцию 02.06.2020, 12:439 Наталья Тудакова назвала работу администрации области грамотной и эффективной
02.06.2020, 12:431 ГИБДД начнет выдавать новые номерные знаки 02.06.2020, 12:360 Александр Козловский поблагодарил Михаила Ведерникова за конструктивный диалог с псковским бизнесом 02.06.2020, 12:340 В псковской Кадастровой палате рассказали о правилах перепланировки помещений 02.06.2020, 12:311 Депутаты утвердили отчет губернатора Псковской области о работе за 2019 год
02.06.2020, 12:290 Спектакль Минусинского драмтеатра «Последние дни» покажут сегодня на Пушкинском фестивале 02.06.2020, 12:230 «Эхономика»: Замгубернатора Нинель Салагаева расскажет о мерах по недопущению экономического кризиса в регионе 02.06.2020, 12:124 Антон Минаков призвал усилить меры защиты псковичей от коронавируса 02.06.2020, 12:100 Псковский губернатор: Необходимо обеспечить максимальное количество авиарейсов при минимальных вложениях
02.06.2020, 12:100 Фотофакт: Началась реставрация церкви Косьмы и Дамиана с Примостья 02.06.2020, 12:050 Устранить неравенство в финансировании регионов из федерального бюджета призвал Петр Алексеенко 02.06.2020, 12:030 О доходах за 2019 год налогоплательщикам нужно отчитаться до 30 июля 02.06.2020, 11:502 Сергей Степашин посетит Псковскую область в ближайшее время
02.06.2020, 11:460 Михаил Ведерников поблагодарил депутатов за честный, открытый и конструктивный подход к работе 02.06.2020, 11:451 На газификацию Псковской области в 2020 году направлено 222 млн рублей 02.06.2020, 11:440 Строительство очистных сооружений водопровода в Гдове и Порхове запланировано на 2021-2022 годы 02.06.2020, 11:430 13 действующих полигонов рекультивируют в Псковской области после строительства экотехнопарка
02.06.2020, 11:421 В Минпросвещения рассказали об условиях проведения очных выпускных 02.06.2020, 11:410 Псковский губернатор: К нашему регоператору есть весомый перечень объективных претензий 02.06.2020, 11:400 Официальное открытие областной библиотеки будет, как только позволит эпидемиологическая обстановка 02.06.2020, 11:391 8 детских садов, 5 школ, спортивный и медицинский центр появятся в Псковской области к 2024 году
02.06.2020, 11:370 В муниципальной службе в Псковской области исчезли зарплаты ниже прожиточного минимума 02.06.2020, 11:340 Михаил Ведерников: Объемы социального строительства в 2019 году беспрецедентны для Псковской области 02.06.2020, 11:310 Госучреждения здравоохранения Псковской области укомплектованы кадрами всего на 49% 02.06.2020, 11:310 Выставка медиахудожников откроется 6 июня на сайте Пушкинского театрального фестиваля
02.06.2020, 11:290 Почти 1,5 млрд рублей инвестировано в здравоохранение Псковской области в 2019 году 02.06.2020, 11:251 Михаил Ведерников: Без поддержки федерального центра показатели госдолга уйдут далеко за 100% 02.06.2020, 11:243 Хроники дорожного разгильдяйства 02.06.2020, 11:220 176 квартир для детей-сирот приобретено в 2019 году в Псковской области
02.06.2020, 11:220 Михаил Ведерников: Демография - объективно сложный вопрос, который не имеет быстрого решения 02.06.2020, 11:200 Более 150 км региональных и местных дорог отремонтировали в Псковской области за год 02.06.2020, 11:200 Почта России представила серию «добрых» открыток 02.06.2020, 11:190 Рекордный турпоток зафиксирован в Псковской области в 2019 году
02.06.2020, 11:180 Пассажирский поезд между Псковом и Великими Луками пустят в июле 02.06.2020, 11:170 В Псковской области планируют увеличить пассажиропоток аэропорта «Княгиня Ольга» до 150 тысяч человек в год 02.06.2020, 11:160 Среднедушевые доходы населения Псковской области за год увеличились на 7,2% 02.06.2020, 11:150 Реализация семи инвестпроектов стоимостью 1,9 млрд рублей завершена в Псковской области в 2019 году
02.06.2020, 11:137 Михаил Ведерников: Мы набрали достаточно высокую динамику развития 02.06.2020, 11:100 Псковский ПФР: Опекуны могут обратиться за единовременной выплатой на детей от 3 до 16 лет 02.06.2020, 11:040 Курс доллара обвалился 02.06.2020, 11:001 Николай Рассадин станет гостем программы «Гайд-парк»
02.06.2020, 10:550 Интерактив: Горячую воду в Овсище отключили «без объявления войны» 02.06.2020, 10:411 День памяти псковского князя Довмонта отмечают сегодня православные 02.06.2020, 10:300 Как получить государственную поддержку на покупку нового автомобиля LADA 02.06.2020, 10:290 Александр Козловский: Расслабляться некогда, мы продолжаем работать 
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.