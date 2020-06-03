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Общество

Параплан используют для поисков пропавшей женщины в Куньинском районе

03.06.2020 19:24|ПсковКомментариев: 0

Параплан используют для поисков пропавшей женщины в Куньинском районе. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След» Великие Луки» в соцсети ВКонтакте.

Нина Панкова ушла из дома в поселке Кунья 24 мая, и до сих о ее местонахождение не установлено.

Приметы пропавшей: на вид 80-85 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, средней длины.

Была одета: красный платок, халат хлопчатобумажный с разноцветным рисунком, толстовка синяя, колготки светло-коричневые, носки шерстяные, на ногах кроссовки темного цвета. На левой руке кварцевые часы с браслетом из белого металла, на шее белые бусы и серебряная цепочка, в ушах золотые сережки в виде колец.

Особые приметы: на верхней челюсти зубы отсутствуют полностью, на нижней челюсти целы только частично спереди, на левом плече шрам крестообразной формы от пореза. Страдает потерей памяти.

Инфорг: Ольга Злюка, телефоны 89269548387, 89104872567.

Также всех, кто располагает информацией о местонахождении Нины Панковой, просят обратиться по адресу: 182010 Псковская область, поселок Кунья, улица Дзержинского, дом 43. тел/факс (8-81149) дежурная часть 2-22-64 или 02.

Теги: #пропал человек #Куньинский район #поиски
Источник: Псковская Лента Новостей
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