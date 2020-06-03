Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Ключевая тема выпуска - «Власть и общество vs COVID-19».

Стране и каждому региону сегодня брошен вызов: необходимо провести всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ. Для того, чтобы голосование состоялось и прошло успешно, необходимо добиться благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации. Как это реализовать в Псковской области? Ведь статистика пока в целом неутешительная, число заболевших перевалило за тысячу, и может показаться, что в битве региона и коронавируса последний пока берет верх...

Подробнее об этом сегодня поговорят постоянные ведущие программы Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко.

Присоединяйтесь к беседе по телефону прямого эфира 56-73-72.