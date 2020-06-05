Общество

ФНС: Неотчитавшиеся компании и ИП будут исключены из реестра субъектов МСП

За непредоставленные сведения о среднесписочной численности работников индивидуальных предпринимателей и юридических лиц могут исключить из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Федеральная налоговая служба в соответствии с федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», являясь оператором Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, вносит сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях в данный реестр, а также исключает такие сведения из указанного реестра.

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 4.1 федерального закона от 24 июля 2007 года № 209 сведения о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, отвечающих условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 этого закона (за исключением сведений о вновь созданных юрлицах и вновь зарегистрированных ИП, отвечающих условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным частью 3 статьи 4 указанного федерального закона), вносятся в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ежегодно 10 августа текущего календарного года на основе указанных в части 4 статьи 4.1 федерального закона от 24 июля 2007 года № 209 сведений, имеющихся у ФНС России по состоянию на 1 июля текущего календарного года.

Таким образом, вышеуказанные положения законодательства однозначно устанавливают дату (1 июля текущего календарного года), по состоянию на которую используются сведения в целях ежегодного формирования Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе сведения, которые содержатся в представляемых налогоплательщиками в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах сведениях о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год и налоговой отчетности, позволяющей определить величину дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год.

При этом непредставление юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год и (или) налоговой отчетности, позволяющей определить величину дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, в силу пункта 5 части 5 статьи 4.1 федерального закона от 24 июля 2007 года № 209 является основанием для исключения 10 августа текущего календарного года содержащихся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства сведений о таких юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях.

В целях предотвращения исключения содержащихся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях УФНС России по Псковской области информирует о необходимости исполнения налогоплательщиками вышеуказанной обязанности.