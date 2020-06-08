Общество

Опубликован график работы Псковской городской поликлиники в праздники

Псковская городская поликлиника доводит до сведения псковичей график работы подразделений в праздничные дни, с 12 по 14 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, 11 июня – рабочий день, сокращенный на 1 час.

12 и 14 июня будет работать дежурная служба (прием терапевта с 8.00 до 13.00). 13 июня – рабочий день по графику рабочей субботы (прием терапевта с 08.00 до 13.00, вызовы), 15 июня – рабочий день.

Напомним, поликлиника №1 располагается на улице Кузнецкой, 19; поликлиника №2 - на улице Коммунальной, 23; поликлиника №3 — на улице Индустриальной, 8.