Общество

Более 32 млн рублей получат псковские НКО по итогам конкурса Фонда президентских грантов

Более 32 млн рублей получат НКО Псковской области на реализацию своих проектов по итогам конкурса Фонда президентских грантов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Победители второго конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в текущем году определены на заседании координационного комитета, которое провел первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Победителями стали 19 некоммерческих организаций Псковской области с проектами различной направленности. Наибольшие гранты получили АНО «ЦМИТ «Юный Техник» с проектом «Научно-просветительский проект «Небо зовет!», региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Псковской области с проектом «Нет лет…!», ПОООМС «Дети - наше будущее» с проектом «Путешествие к истокам», АНЗО «ШАНС» с проектом «Создание приюта для животных "Шанс" в областном центре Псковского региона (первая очередь)», Псковская региональная общественная организация Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» с проектом «Твой регион - твои возможности».

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На второй конкурс в России было подано рекордное количество проектов - свыше 11 тыс. проектов, более 2,4 тыс. из них по результатам независимой экспертизы получат поддержку на общую сумму 4,6 млрд рублей.

Напомним, что по итогам первого конкурса текущего года НКО региона получили свыше 38 млн рублей господдержки.

Фонд президентских грантов - Российская некоммерческая организация, являющаяся единым оператором грантов Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества. Действует с 3 апреля 2017 года. Является одним из институтов развития некоммерческого сектора экономики России.