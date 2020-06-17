Общество

Пропавшего в Псковском районе пенсионера нашли живым благодаря охотнику

Пропавшего в Псковском районе пенсионера нашли живым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Как сообщалось ранее, ОМВД России по Псковскому району разыскивал Алексей Владимиров 1937 года рождения, который 15 июня текущего года около 13.00 ушел в неизвестном направлении из дома в деревне Шилово Карамышевской волости Псковского района.

Как стало известно, сегодня около 11.00 Владимиров был найден живым и здоровым в заболоченном месте у деревни Вошково Псковского района. Первым его след обнаружил здешний охотник. Вместе с сотрудниками полиции и МЧС активное участие в поиске пенсионера приняли его родственники и местные жители.