Общество

Эксперт рассказал, какие поправки в Конституцию затронут органы власти Псковской области

Поправки в Конституцию, в случае их принятия, скорректируют деятельность органов власти, порядок их формирования и их полномочия, в том числе и на уровне Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Лента Новостей, об этом сегодня, 18 июня, сообщил старший помощник прокурора Псковской области Сергей Тимофеев на дискуссионной молодежной площадке, посвященной возможным изменениям главного закона страны.

Он отметил, что поправками предлагается изменить порядок формирования правительства, Конституционного суда, Совета Федерации. По его словам, члены Совфеда будут называться сенаторами, а сама верхняя парламента федерального парламента возможно в будущем будет называться сенатом. «Если раньше количество назначаемых президентом членов Совета Федерации было 16, то теперь их будет 30. Причем 7 будут назначаться пожизненно, за особые заслуги перед государством», - добавил Сергей Тимофеев.

Он также рассказал, что расширится список оснований для роспуска Госдумы и о дополнениях в полномочиях президента. В частности, президент сможет отправлять проекты законов на проверку в Конституционный суд, в том числе, и законопроекты, принимаемые на региональном уровне. На это время действие этих законов будет приостанавливаться.

«Функции прокуратуры не изменяются, но изменяется порядок назначения прокуроров в субъектах федерации. Сейчас кандидатура прокурора области согласовывается в Псковском областном Собрании депутатов. Поправки предполагают, что будет процедура консультаций в Совете Федерации, уже без участия областного парламента», - добавил Сергей Тимофеев.

«Все эти изменения вступят в силу, если будут одобрены народным голосованием. Это действительно очень большой пакет поправок, но они не первые, и не последние. Вне зависимости от того, будут ли поправки приняты или нет, прокуратура будет неукоснительно следить за соблюдением Конституции в действующей редакции», - подчеркнул представитель прокураторы Псковской области.

Отвечая на вопросы молодых людей, Сергей Тимофеев отметил, что нет ничего не законного в том, что на бланке нет содержания поправок, а есть только возможность проголосовать за них или против. «Кто не знает текста поправок, тот и голосовать не будет. Все могут ознакомиться с поправками, тем более сейчас активно проводится информационная кампания. Информированность населения обеспечена в должной мере», - заявил он.

Сергей Тимофеев также обратил внимание, что многие нормы в предлагаемых поправках в Конституцию РФ носят «бланкетный или отсылочный характер», это значит, что их реализация потребует принятия дополнительных федеральных законов. По его словам, эксперты посчитали, что для реализации всех поправок потребуется порядка 37 новых проектов законов.