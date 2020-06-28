Общество

Псковичей приглашают принять участие в фотоконкурсе «Страна в объективе»

Псковичей приглашают принять участие в фотоконкурсе Всероссийской переписи населения «Страна в объективе». Прием заявок стартует 30 июня, дедлайн - 30 сентября. Гран-при конкурса составляет 50 000 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Работы на конкурс принимаются в трех номинациях:

«Покажи страну Випину» — для снимков ярких и колоритных достопримечательностей родного города или села с участием талисмана Всероссийской переписи населения — птенчика Випина. Талисман может быть представлен в виде поделки, рисунка, костюма или изображения, созданного с использованием цифровых технологий;

«Храним традиции». Предстоящая перепись населения пройдет на всей территории большой и многогранной страны. От участников конкурса ждут фотоработы, на которых отражены яркие образы жителей различных регионов, в том числе в национальной одежде, а также изображения блюд этнической кухни, обрядов и праздников;

«Семейный альбом», куда можно представить фотографии нескольких поколений своих родных.

Каждый снимок необходимо сопроводить кратким описанием и указанием одной из номинаций.

В конкурсе могут принять участие граждане России, достигшие 18 лет. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте ВПН-2020 и заполнить специальную форму, в которой нужно указать ссылку на конкурсную работу. По условиям конкурса, фотографии выкладываются в социальной сети Instagram и отмечаются активной ссылкой @strana2020 и хештегом #фотоконкурс_перепись. При этом аккаунт должен быть открытым для всех пользователей, а работы выполнены в форматах .png или .jpeg. Один участник может представить не более трех работ. Заявки на конкурс принимаются до 12:00 по московскому времени 30 сентября.

Призеры конкурса будут определены в два этапа: с помощью пользовательского голосования на сайте ВПН-2020 и выбора жюри. В ходе первого этапа отдать свой голос может любой зарегистрированный пользователь, поставив понравившейся работе отметку «нравится» (лайк), их количество равно числу набранных баллов. На втором этапе каждый член жюри выберет самые достойные работы. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте ВПН-2020 и на официальных страницах ВПН-2020 в социальных сетях не позднее 15 октября.

В каждой номинации учреждены три премии: 25 000, 15 000 и 10 000 рублей, включая налоги. Жюри также присуждает гран-при фотоконкурса - 50 000 рублей. Кроме того, призерам высылаются электронные дипломы, удостоверяющие присуждение им соответствующей премии.

Информация об условиях и правилах проведения фотоконкурса «Страна в объективе» размещается на сайте ВПН-2020 и официальных страницах Всероссийской переписи населения в социальных сетях. Заинтересовавшиеся могут направлять вопросы на электронную почту photo@strana2020.ru.