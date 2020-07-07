Общество

Проблемы недостаточного контроля за зарастающими борщевиком землями обсудили в Пскове

В Псковском областном Собрании депутатов под председательством руководителя комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимира Яникова прошло рабочее совещание по вопросу совершенствования регионального законодательства в сфере муниципального земельного контроля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В обсуждении мер по улучшению качества контрольно-надзорной деятельности приняли участие председатель областного комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов, и. о. председателя комитета по управлению государственным имуществом области Наталья Серебренникова, начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Администрации области Елена Тимашова, начальник правового управления Администрации области Наталья Волкова, начальник правового управления Собрания Любовь Цибулькина, заместитель руководителя Управления Росреестра по Псковской области Анна Иванова, заместитель начальника отдела Государственного земельного надзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областей.

Для изложения сути проблемы Владимир Яников предоставил слово инициатору проведения совещания Николаю Романову. «На протяжении многих лет регион проводит активную работу по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. На практике столкнулись с тем, что около 60% заброшенных земельных участков находятся в собственности граждан. В отношении таких земель по действующим нормам регионального законодательства органы местного самоуправления не вправе проводить плановые проверки и выписывать предписания на устранение нарушений. Например, видим, что земля заросла борщевиком, требуем с глав районов, а они сделать ничего не могут, потому что без обращения от граждан, юридических лиц или госорганов нельзя выйти на проверку. Вот и пишем от нашего комитета заявления, чтобы провести внеплановую проверку – это же абсурдная ситуация», - рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.

Николай Романов предложил дать возможность муниципалам проводить плановые проверки в соответствии с предварительно утверждённым ежегодным планом и выдавать гражданам предписание в случае выявления нарушений требований земельного законодательства, а затем контролировать его исполнение.

Позицию комитета по сельскому хозяйству поддерживают Росреестр и Россельхознадзор.

«Наша задача не только карать, но и предупреждать. Возможно, получив уведомление о проведении плановой проверки, а оно направляется за несколько месяцев, гражданин не будет дожидаться штрафа, а решит сам устранить допущенное нарушение земельного законодательства», - высказала мнение представитель областного управления Росреестра Анна Иванова.

Председатель управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашёва заверила, что «никто не возражает против введения плановых проверок, чтобы навести порядок на землях», но озвучила опасения глав районов о нехватке квалифицированных специалистов, которые будут этим заниматься.

«Принять можно любой закон, но вопрос в том, как он будет исполняться на практике. Главы районов говорят, что выделить для проведения плановых проверок отдельную единицу муниципальных служащих практически невозможно», - сказала Елена Тимашёва.

Владимир Яников признал, что кадровая проблема в органах местного самоуправления стоит очень остро как в районах, так и в волостях.

«Тем не менее, нельзя допускать зарастания земель и вопросы муниципального земельного контроля надо решать», - добавил депутат.

Владимир Яников уточнил у юристов, позволяет ли федеральное законодательство дополнить закон «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Псковской области» нормой о проведении плановых проверок.

«Никаких правовых препятствий нет, но проблема с реализацией этой нормы в случае её принятия возникнет», - предупредила начальник правового управления администрации региона Наталья Волкова.

Руководитель правового управления регионального парламента Любовь Цибулькина отметила, что предметный разговор может состояться только по конкретным правовым нормам, но до сегодняшнего дня в Собрание не поступало ни одного проекта закона, касающегося проведения плановых проверок при осуществлении муниципального земельного контроля.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников обратился к Николаю Романову: «Депутаты готовы работать, но от вас нужен проект документа».

Председатель областного комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору поблагодарил Собрание за внимание к обозначенной проблеме и заверил, что орган исполнительной власти готов оперативно сформулировать свои предложения.

«Сразу после парламентских каникул мы сможем приступить к работе над законопроектом в Собрании», - подытожил разговор Владимир Яников.