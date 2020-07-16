Общество

Сообщить псковским приставам о должностных преступлениях могут псковичи

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области в круглосуточном режиме работает «телефон доверия» - 8(8112) 333-073. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Основное назначение «телефона доверия» – помогать людям в защите их законных прав и интересов. Он не является справочным, по нему не предоставляется информация о наличии задолженности, о мерах принудительного взыскания, применяемых к должникам.

Его функционирование помогает выявлять, предупреждать и своевременно реагировать на недостатки в работе судебных приставов. «Телефон доверия» обеспечивает гласность и открытость деятельности управления ФССП, уточнили в ведомстве.

Любой гражданин по «телефону доверия» может сообщить сведения о признаках готовящихся либо совершаемых должностных преступлениях, о противоправных действиях судебных приставов.

Каждый звонок на номер 8(8112)333-073 записывается в книгу учета. Каждое обращение тщательно проверяется и при наличии нарушений, принимаются необходимые меры реагирования, заверили в УФССП.