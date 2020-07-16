Общество

На территории лицея №8 в Пскове стало светлее после проверки прокуратуры

Прокуратура Пскова проверила соблюдение закона об охране жизни и здоровья детей в Многопрофильном правовом лицее №8. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Установлено, что уровень освещенности территории школы ниже нормативных показателей.

В этой связи в адрес руководителя образовательного учреждения было внесено представление с требованием устранения нарушения. В настоящее в школе произведены работы по замене светильников наружного освещения.