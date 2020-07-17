Общество

Прямое авиасообщение между Псковом и Симферополем будет запущено с 1 августа

Прямое авиасообщение между Псковом и Симферополем планируется запустить с 1 августа. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям региона в «Инстаграме».

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«Ведем переговоры и уже подготовили документы для запуска прямого авиасообщения с Симферополем. Рассчитываем, что первый самолет полетит уже с 1 августа. Такой у нас получается год транспорта, и если бы не коронавирус, у нас получилось бы двигаться еще быстрее и увереннее», - отметил губернатор и также напомнил, что буквально 17 июля состоялся запуск железнодорожного сообщения между Псковом и Великими Луками, а со 2 августа пойдет поезд из Пскова в Евпаторию.

Жители Псковской области смогут доехать до Крыма без пересадок. До 3 сентября запланированы 12 рейсов.