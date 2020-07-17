Общество

Пригородный поезд Псков - Великие Луки торжественно отправился в первый рейс

Сегодня, 17 июля, с псковского железнодорожного вокзала в 17:30 отправился пригородный поезд РА2, который будет курсировать по маршруту Псков - Великие Луки - Псков.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, торжественный запуск рельсового автобуса состоялся под звуки оркестра. В мероприятии приняли участие губернатор области Михаил Ведерников, начальник Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Виктор Голомолзин и генеральный директор АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» Виталий Григорьев.

Они осмотрели поезд до запуска и убедились, что для пассажиров созданы комфортные условия. К их услугам два просторных вагона с сидячими местами.

Поезда по маршруту Псков - Великие Луки - Псков будут курсировать с 17 июля по 13 сентября, по пятницам, субботам и воскресеньям, с остановками на станциях Порхов, Дно, Дедовичи, Сущево, Локня, Новосокольники.

Билет можно приобрести в пригородных билетных кассах города Псков и станции Дно, у контролера-кассира в поезде или через мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам».