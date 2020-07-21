Общество

Общественные туалеты появятся в центре Пскова

Общественные туалеты появятся в центре города Пскова. Об этом сегодня, 21 июля, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове рассказала и. о. председателя комитета по туризму Псковской области Ольга Качнова.

«Конечно, мы тоже видим необходимость в установке туалетов. Более того, они уже закуплены. Сейчас возникли трудности с их подключением и откачкой», - рассказала Ольга Качнова.

По ее словам, купленные туалеты переданы администрации города Пскова. «Да, есть некие трудности, но в любом случае они уже закуплены и, надеемся, на то, что в скором времени будут установлены», - сказала она.