Общество

До 6 тысяч рублей заплатят псковичам за сдачу оружия

До 6 тысяч рублей заплатят псковичам за сдачу оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии.

Региональное управление Росгвардии информирует, что постановлением администрации Псковской области установлены размеры денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Для сдачи оружия за вознаграждение, необходимо обратиться в органы внутренних дел для проведения криминалистической экспертизы и получения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту добровольной выдачи оружия. При обращении в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, заявление для проведения проверки, будет перенаправлено в полицию.

Для принятия решения о выплате денежного вознаграждения необходимо предоставить в управление делами администрации Псковской области, следующие документы:

-копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с добровольной сдачей оружия, выданную органами внутренних дел;

-письменное заявление о выплате денежного вознаграждения с указанием банковских реквизитов кредитной организации и номера текущего счета, открытого в этой кредитной организации, для безналичного перечисления денежного вознаграждения;

-копию паспорта заявителя;

-копию свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации;

-копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования гражданина;

-анкету для удержания подоходного налога с выплачиваемой суммы денежного вознаграждения.

Выплата за одну единицу стрелкового оружия составляет до 6000 рублей, за боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства до 3000 рублей за одну штуку. С полным перечнем размеров денежного вознаграждения за добровольную сдачу гражданами оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, можно ознакомиться на сайте администрации Псковской области.

Стоит отметить, что в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации не может признаваться добровольной сдачей оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания, при их изъятии при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.