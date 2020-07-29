Общество

В Псковской области стартовал проект «Дары семьдесят пятой осени Победы»

Союз СНТ Псковской области начал реализацию проекта «Дары семьдесят пятой осени Победы» с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Союзе.

Цель проекта - сохранить и укрепить память о Великой Отечественной войне, о подвиге советского народа, о братстве и единстве народов, сплоченных против внешнего врага, у детей дошкольного возраста от 5 лет из 50 детских садов города Пскова, у школьников из 26 школ города Пскова, студентов, передать эту память от старшего поколения к младшему с помощью реальных историй садоводов о том, как повлияла война на жизнь их семьи, а также показать пример милосердия молодому поколению с помощью волонтеров, оказав адресную помощь малоимущим семьям пожертвованными овощами и фруктами с садоводческих участков до 31 октября 2020 года.

Задачами проекта является проведение следующих мероприятий:

1. 29 июля - презентация проекта, а также создание волонтерского отряда для продовольственной помощи малоимущим семьям и содействие в проведении городской выставки-конкурса «Дары 75-ой осени Победы».

2. С 15 июля по 31 августа - фотоконкурс для садоводов города Пскова и Псковского района на самый красивый участок «Цветущие сады детей Победы» с историей о том, как повлияла война на жизнь семьи участника конкурса.

3. С 15 июля по 31 августа - конкурс на лучшее садоводческое некоммерческое товарищество города Пскова и Псковского района по трем номинациям:

1) «Товарищество милосердия» (предполагает сбор излишков овощей и фруктов на территории СНТ председателями СНТ для акции «Поделись с ближним»);

2) «Самая благоустроенная контейнерная площадка»;

3) «Самое живописное садоводческое товарищество города Пскова и Псковского района».

4. Август – октябрь - благотворительная акция «Поделись с ближним» (предназначена для адресной помощи продуктами питания, выращенными на территории садоводческих товариществ, малоимущим семьям, в том числе многодетным).

5. С 18 по 20 сентября предусмотрено проведение городской выставки-конкурса «Дары 75-ой осени Победы», которая предполагает создание поделок из натуральных природных материалов, в том числе из овощей и фруктов, на тему Великой Победы и Великой Отечественной войны.

6. Октябрь - подведение итогов реализации проекта.

По итогам конкурсов и выставки победители и участники получат ценные призы и подарки.

Результаты проекта:

1. Проект позволит сохранить и укрепить память о Великой Отечественной Войне, о подвиге советского народа, о братстве и единстве народов, сплоченных против внешнего врага.

2. Благодаря фотоконкурсу «Цветущие сады «детей» Победы» и реальных историй садоводов о том, как повлияла война на жизнь их семьи, молодежь окунется в историю, научится более уважительно, ответственно относится к своей большой и малой Родине, пожилым людям, чье детство прошло в тяжелые для страны годы, к героям страны.

3. Благодаря благотворительной акции «Поделись с ближним» 50 малоимущих семей получат адресную помощь овощами и фруктами, а молодое поколение научится неравнодушно относиться к проблемам ближнего.

4. Городская выставка-конкурс «Дары 75-ой осени Победы» поспособствует детям дошкольного и школьного возраста, студентам, волонтерам, садоводам окунуться в историю Великой Победы и Великой Отечественной войны при подготовке из природных натуральных материалов экспонатов для выставки на военную тематику.

Напоминаем, Союз садоводств Псковской области зарегистрирован 19 сентября 2019 года. Основными причинами создания Союза СНТ стали:

- Увеличение количества проблем в сфере коллективного садоводства в течение последних 3-х лет (завышенный кадастр, отказы в приватизации садовых участков и выдаче разрешений на строительство садовых домов, проблема брошенных участков и др.).

- Назревшая необходимость улучшения нормативных актов в сфере коллективного садоводства и в РФ, и в регионе, в муниципальных образованиях, вступление в силу федерального закона №217-ФЗ, неоднозначно трактуемого структурами, значительно меняющего жизнедеятельность СНТ.

- Отсутствие понятной и четко сформулированной стратегии развития сферы коллективного садоводства как на федеральном, так и на региональном уровнях.

- Отсутствие достаточной поддержки работы общественных организаций по развитию садоводств в регионе.

Подробности о проводимых мероприятиях можно узнать по адресу: г. Псков, Рижский проспект, д. 31; по телефонам 8 (900) 999 77 00, 8 (8112) 68-21-73, а также в группе Союза СНТ ПО vk.com/souzsntpo.