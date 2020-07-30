Общество

В Псковской области разведчики десантировали грузы

В Псковской области разведчики ЗВО десантировали грузы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Западного военного округа, в ходе проводимого сбора по воздушно-десантной подготовке в Псковской области, разведчики Западного военного округа доставили парашютным способом в тыл условного противника более 30 грузов.

В рамках занятия военнослужащие практиковались в подготовке грузов к десантированию, укладке и подготовке к применению грузовых парашютных систем, изучили устройство и принцип работы маркерных передатчиков и поисковых приемников. Помимо этого военнослужащие изучили порядок оборудования площадки для приема грузов, отработали на практике взаимодействие с экипажами армейской и военно-транспортной авиации при подготовке и осуществлении десантирования.

Непосредственно на местности разведчики выполнили поиск на площадке приземления грузовых парашютных систем при помощи специальных поисковых приемников, указывающих направление на закрепленный на грузе маркерный передатчик.

В занятии приняли участие более 150 военнослужащих, свыше 20 единиц автомобильной техники, вертолеты армейской и военно-транспортной авиации.