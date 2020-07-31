Общество

Начал работу народный проект по поиску пропавших без вести защитников Отечества

При поддержке Фонда президентских грантов начал свою деятельность Всероссийский центр приема и обработки обращений граждан РФ по поиску информации о погибших и пропавших без вести родственниках в годы Великой Отечественной войны - народный проект «Установление судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

В рамках проекта работает онлайн-сервис «Найти солдата», с помощью которого по принципу «одного окна» граждане могут бесплатно подать заявку на установление судьбы родственника - участника Великой Отечественной войны.

Если по каким-то причинам человек не сможет самостоятельно оформить запрос через сайт, то он может обратиться на «горячую линию» проекта по телефону 8 800 300 68 97, операторы примут заявку на исследование боевого пути их родственника.

Народный проект «Установление судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества» реализует фонд «Народный проект», в июне 2020 года вошедший в число социально ориентированных некоммерческих организаций, сведения о которых опубликованы в реестре СОНКО Минэкономразвития РФ.