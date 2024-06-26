В России и мире

Турция планирует увеличить товарооборот с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным, что Анкара планирует увеличить товарооборот с РФ и расширить сотрудничество с Москвой во многих сферах, следует из сообщения канцелярии Эрдогана.

Эрдоган провел в воскресенье телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. До этого президенты встречались на саммите БРИКС в Казани 23 октября, пишет РИА Новости.

«Президенты обсудили двусторонние отношения Турции с РФ, а также региональные и глобальные проблемы. Эрдоган заявил, что цель Турции - расширение сотрудничества с РФ во многих сферах, и в первую очередь - увеличение объемов торговли», - сообщила канцелярия президента Турции.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция продолжит прикладывать усилия для деэскалации в регионе.