Общество

Фестиваль военно-исторического фольклора стартовал в Острове

В Центре народного творчества в Острове на улице Некрасова,10 состоялась презентация видеопрограммы, в которой демонстрируется творческая история ежегодного областного фестиваля военно-исторического фольклора «Когда мы были на войне». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГБУК «Псковский областной центр народного творчества».

Это видеоконцерт лучших номеров за весь период существования данного фестиваля. В видеопрограмме отражены все периоды воинских традиций, начиная с 1812 года и представлены все фольклорные жанры – рассказы, песни, плач, былины, частушки, танцы.

Гостями мероприятия стали заведующая Шиковским сельским клубом Гаврилова Людмила, представители фольклорного ансамбля «Уграда», постоянный участник конкурсов, организованных Центром народного творчества, Иванов Владимир. Бессменный ведущий всех фестивальных программ «Когда мы были на войне» – заслуженный артист РФ Сергей Попков.

Напомним, областной фестиваль военно-исторического фольклора «Когда мы были на войне» проводится ежегодно с 2015 года в деревне Шики Островского района. Специалисты Псковского областного центра народного творчества поддержали инициативу жителей деревни, которые бережно сохраняют ее историю и память о своих погибших односельчанах. Каждый год 2 августа в Островском районе собираются творческие коллективы, индивидуальные исполнители, собиратели и хранители местных традиций, представляя современному жителю нашу героическую историю в спектаклях, стихах, песнях, былинах и сказаниях.

Целью фестиваля является сохранение исторической памяти, зафиксированной в песнях, сказаниях, рассказах местных жителей. Одна из основных задач фестиваля – воспитание молодого поколения в духе уважения к историческому прошлому родины и гордость за гражданский подвиг и мужество своих земляков.

Мероприятие прошло с соблюдением масочного и перчаточного режима.

Видеоверсия размещена на сайте Центра народного творчества и в группах в соцсетях а также на информационных ресурсах Островского района.