Общество

Недвижимость великолучанина арестовали приставы за долги в 7 млн рублей

Недвижимость великолучанина арестовали за долги судебные приставы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УФССП.

Аресту подвергся объект незавершенного строительства великолучанина, который задолжал перед взыскателем более 7 миллионов рублей.

В ходе исполнения исполнительного производства судебным приставом-исполнителем неоднократно осуществлялись выходы в адрес регистрации должника, но дверь никто не открывал. На телефонные звонки должник не реагировал. Судебным приставом-исполнителем было принято решение об объявлении должника в розыск.

Местонахождение должника было установлено, мужчине вручили требование о явке к судебному приставу-исполнителю. В процессе работы над исполнительным производством было установлено, что у должника в собственности имеется имущество — объект незавершенного строительства. Судебный пристав-исполнитель произвел арест данного имущества, с предварительной стоимостью свыше 4 миллионов рублей.

В случае непогашения должником задолженности по производству в полном объеме, арестованное имущество будет реализовано на торгах. Вырученные денежные средства пойдут в счет погашения требований исполнительного документа.