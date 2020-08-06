Общество

Общественный пресс-центр ПЛН: Правила благоустройства Пскова - от теории к практике

В пятницу, 7 августа, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная работе правил благоустройства и озеленения Пскова на практике.

В Пскове весной утвердили план благоустройства и озеленения на 2020 год. В новой редакции правил появились такие разделы, как «Содержание фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений», «Правила размещения вывесок в городе Пскове», «Праздничное (событийное) оформление территории города», «Порядок участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории города Пскова» и «Осуществление контроля за соблюдением Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова».

Кроме того, правила благоустройства дополнены приложением «Дизайн-код «Правила размещения вывесок в городе Пскове».

Мы уже неоднократно слышали, как правила благоустройства и озеленения должны преобразить город в теории. Но что происходит на практике?

Об этом мы попросим рассказать:

• начальника контрольного управления администрации Пскова Наталью Симонову

• заместителя начальника управления городского хозяйства (УГХ) администрации Пскова Александра Грацкого

• главного архитектора Пскова Евгения Скачкова

Дата проведения: 7 августа. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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