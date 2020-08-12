Общество

Культурный слой вскрыли в ходе реконструкции площади в Опочке

Культурный слой вскрыли в ходе реконструкции Советской площади в Опочке, сообщается в группе «Градъ Опочка» в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии из группы «Градъ Опочка» в социальной сети «ВКонтакте»

Следов фундамента собора, который ранее находился в центре площади, на вскрытом участке не обнаружено, красных кирпичей тоже не нашли. На небольшом количестве камней присутствуют следы известного раствора.

Отмечается, что камни практически одинакового размера, в большинстве своем не имеющие плоских граней. Под камнями находится уплотненный желтый песок.

В социальных сетях местные жители недовольны реконструкцией. «Нет больше нашей площади. Теперь это будет дорога. Опочка потеряла свою историческую большую площадь. Боль и слезы», - отметила жительница города.