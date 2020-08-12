Общество

Около 90 млн рублей взыскано с псковских алиментщиков за первое полугодие

Около 4 тысяч исполнительных производств в отношении неплательщиков алиментов возбуждено в Псковской области в первом полугодии 2020 года. Об этом сообщил руководитель регионального управления Федеральной службы судебных приставов - главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников сегодня, 14 августа, на пресс-конференции, посвященной деятельности судебных приставов в регионе.

Он отметил, что около 90 млн рублей было взыскано за первое полугодие с алиментщиков.

«Эта цифра нас радует. Сумма взысканий увеличилась в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отметил Колесников.

Отвечая на вопрос о рекордной задолженности по алиментам за первое полугодие 2020 года, Сергей Колесников отметил, что долг более миллиона рублей точно есть.