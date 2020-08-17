Общество

Два здания на улице Свердлова выставили на продажу в Пскове

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» объявило о продаже двух объектов недвижимости. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Это объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой» XIX-XX вв. по адресу: г. Псков, ул. Свердлова, 54 , площадью 237,8 кв. м (на конкурсных основаниях) и производственное здание по адресу: г. Псков, ул. Свердлова, 54а, площадью 106,9 кв. м.

Начальная цена объектов составляет 4 млн 221 тыс. 800 рублей с учетом НДС, в том числе:

1) Начальная цена объекта 1 с учетом НДС составляет 3 млн 389 тыс. 800 рублей. Существенным условием договора купли – продажи является обязанность покупателя объекта культурного наследия выполнить в срок и в полном объеме условия, установленные охранным обязательством.

2) Начальная цена объекта 2 с учетом НДС составляет 832 тыс. рублей.

В стоимость объектов недвижимости не входит стоимость права пользования земельным участком (собственность муниципального образования «Город Псков»), сформированным для обслуживания и эксплуатации объекта. Право пользования участком (аренда или частная собственность на землю) выбирает собственник объектов недвижимости.