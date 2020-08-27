Почти 3 млн рублей направят на капремонт фасада здания Опочецкой школы-интерната

Фасад здания Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интерната капитально отремонтируют до 23 ноября. Соответствующая конкурсная документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.
Схема из проектной документации
Рабочие облицуют фасад металлосайдингом, отштукатурят цоколь здания, проведут наружную облицовку крылец и отремонтируют отмостки.
Начальная (максимальная) цена контракта - 2 млн 733 тысяч 996 рублей. Аукцион по определению подрядчика пройдет в электронной форме 3 сентября.