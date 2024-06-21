Общество

Антитеррористические учения прошли на аэродроме в Псковской области

Оперативный штаб в Псковской области провел командно-штабное учение по пресечению террористического акта сегодня, 21 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

К межведомственным мероприятиям привлечены силы и средства УФСБ, УМВД, управления Росгвардии, Пограничного управления, ГУ МЧС, УФСИН России по Псковской области, а также органов исполнительной власти региона.

По замыслу учения диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию аэродрома в Псковской области с целью совершения террористического акта.

В ходе учения оперативным штабом отработан алгоритм действий по пресечению преступления террористической направленности, реализован комплекс мер, направленных на повышение эффективности взаимодействия сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом.

Подводя итоги, руководитель оперативного штаба - начальник УФСБ России по Псковской области генерал-майор Виктор Швырев отметил, что цели учения достигнуты, приобретенный опыт будет учтен в дальнейшей подготовке сил и средств, привлекаемых к участию в контртеррористических операциях.