Общество

«Азбуку интернета» подготовили для псковских пенсионеров-путешественников

«Ростелеком» и Пенсионный фонд России подготовили новый модуль для расширенного курса программы «Азбука интернета» – «Интернет для отдыха и путешествий: тонкости и полезные советы». Новый курс представляет собой комплект дополнительных материалов для обучения пользователей старшего возраста, уже освоивших базовые навыки работы на компьютере, и тех, кто стремится расширить свои знания и использовать больше возможностей, предоставляемых интернетом.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области, с помощью нового курса слушатели ознакомятся с наиболее удобными и популярными способами покупки ж/д и авиабилетов через интернет, узнают, как забронировать отель и билеты на экскурсию, в театр или музей в незнакомом городе. А главное - материалы обучающего модуля помогут все это сделать грамотно и безопасно, отметили в отделении ПФР.

«Ростелеком» и ПФР на протяжении нескольких лет регулярно дополняют расширенный курс программы «Азбука интернета» новыми модулями. Тематику модулей определяют слушатели курсов и пользователи интернета, направляя обращения через форму обратной связи на интернет-портале Азбукаинтернета.рф. Здесь же размещены электронная версия базового учебника, все модули расширенного курса, а также полный комплект материалов, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить новые темы – методические рекомендации для преподавателей по главам и наглядные пособия к каждому уроку.

Материалы программы «Азбука интернета» могут использоваться преподавателями компьютерной грамотности для пенсионеров как в качестве отдельных курсов по каждой теме, так и для организации дополнительных уроков.