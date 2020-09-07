Общество

«Нептун выдал мне кого-то из совета директоров»: пскович удивил своим уловом

Пскович поделился фотографиями пойманной щуки весом 8,2 килограмма. Снимки опубликованы в группе «Псковский рыболовный форум» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Игорь Григорьев

«Сегодня Нептун выдал мне кого-то из совета директоров водоемов: 8.2 кг с копейками. 20 минут меня таскала», - написал он.

Подписчики сообщества похвалили рыбака за достойной улов. При этом один из них отметил, что такие экземпляры обычно отпускают, чтобы поддерживать популяцию.

Напомним, длина щук достигает до 1,5 метров, а масса - до 35 килограммов (обычно до 1 метра и 8 килограммов).